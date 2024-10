Giovanissimi rapinati a Caserta, in manette tre ventenni (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre ventenni autori di due rapine ai danni di altrettanti Giovanissimi sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere; due sono finiti in carcere, tra questi un 20enne che ha legami familiari con esponenti della camorra di Marcianise, mentre il terzo è andato ai domiciliari. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ed effettuata dai carabinieri della Sezione Operativa delle Compagnie di Caserta e Maddaloni. Le rapine sono avvenute nei mesi di luglio e agosto del 2023, vittime un 18enne e un minore di 17 anni. Nel luglio di un anno fa il primo colpo, a Caserta ai danni del 17enne residente a Maddaloni. Secondo quanto emerso, gli indagati hanno avvicinato e minacciato la vittima, facendosi consegnare il cellulare e la bici elettrica. Anteprima24.it - Giovanissimi rapinati a Caserta, in manette tre ventenni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTreautori di due rapine ai danni di altrettantisono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale disu ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere; due sono finiti in carcere, tra questi un 20enne che ha legami familiari con esponenti della camorra di Marcianise, mentre il terzo è andato ai domiciliari. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ed effettuata dai carabinieri della Sezione Operativa delle Compagnie die Maddaloni. Le rapine sono avvenute nei mesi di luglio e agosto del 2023, vittime un 18enne e un minore di 17 anni. Nel luglio di un anno fa il primo colpo, aai danni del 17enne residente a Maddaloni. Secondo quanto emerso, gli indagati hanno avvicinato e minacciato la vittima, facendosi consegnare il cellulare e la bici elettrica.

CASERTA - Estorsione e rapina ai danni di un ragazzo di Maddaloni, agli arresti tre giovanissimi - 13:03:51 In data odierna, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta e della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa d ... (casertafocus.net)

GIOVANI CRIMINALI A CASERTA. Estorsioni e rapine a ragazzi: IN CARCERE DUE VENTENNI - Il primo dei fatti contestati riguarda l’estorsione commessa a Caserta da uno degli indagati nel mese di luglio del 2023, attraverso la quale, con atteggiamenti minacciosi si faceva consegnare dalla ... (casertace.net)

Un 23enne di Castelvenere si esibisce in Australia con la Fanfara dei Bersaglieri per l’arrivo dell’Amerigo Vespucci - Il ventitreenne Filippo Colangelo di Castelvenere ha preso parte alle serate musicali del “Villaggio Italia” in Australia, organizzate in occasione dell’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci della ... (ntr24.tv)