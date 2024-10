Ilfattoquotidiano.it - Gestione dell’acqua, per l’Italia l’agricoltura è un problema: poco sostenibile e sprecona, ma prima vittima della crisi climatica | i dati

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mancano quasi sei anni dalla scadenza degli obiettivi 2030 eè in forte ritardo nella. Primo campanello d’allarme arriva dalche, nonostante alcuni esempi virtuosi, continua ad avere un’impronta idrica ancora troppoed è anche il settore più colpito dallaconsuma 17 miliardi di metri cubi d’acqua in media all’anno, il 57% del totale dei prelievi ed è seguita da uso civile (31%) e industriale (12%). Ma anche in fatto di riutilizzo e recupero,fa fatica. Solo il 4,6% dei terreni irrigati utilizza acque reflue depurate e c’è poca attenzione nel recupero delle acque piovane. Sono alcuni deidiffusi da Legambiente, in occasione del VI Forum Acqua organizzato a Roma, in collaborazione con Utilitalia, sul rapporto tra acqua e agricoltura.