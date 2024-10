Food Ensemble, musica e cucina a braccetto al Teatro Orione (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ un concerto ma è anche una sessione di cooking live ed infine è anche una cena: quella di Food Ensemble, che arriva a Roma il 18 e il 19 ottobre al Teatro Orione, è una esperienza multisensoriale che per essere compresa deve essere vissuta. Gli spettatori assisteranno infatti al primo concerto che si può mangiare, con la partecipazione straordinaria della chef Sarah Cicolini, resident chef del ristorante romano SantoPalato. Food Ensemble è un’esperienza unica che fonde l’arte culinaria con la musica elettronica, creando un’atmosfera multisensoriale dove suoni, profumi e sapori si intrecciano in un viaggio indimenticabile. È il primo concerto che puoi mangiare, in cui ogni piatto si trasforma in una melodia e ogni melodia diventa un assaggio. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ un concerto ma è anche una sessione di cooking live ed infine è anche una cena: quella di, che arriva a Roma il 18 e il 19 ottobre al, è una esperienza multisensoriale che per essere compresa deve essere vissuta. Gli spettatori assisteranno infatti al primo concerto che si può mangiare, con la partecipazione straordinaria della chef Sarah Cicolini, resident chef del ristorante romano SantoPalato.è un’esperienza unica che fonde l’arte culinaria con laelettronica, creando un’atmosfera multisensoriale dove suoni, profumi e sapori si intrecciano in un viaggio indimenticabile. È il primo concerto che puoi mangiare, in cui ogni piatto si trasforma in una melodia e ogni melodia diventa un assaggio.

Food Ensemble, musica e cucina a braccetto al Teatro Orione - Un format innovativo che sposa musica e cucina e presenta agli spettatori una cena composta di piatti che si ascoltano e di melodie che si assaggiano

