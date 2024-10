Firenze, i disagi per il maltempo: cade un albero sul viale Machiavelli (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Un grosso albero è caduto a Firenze in viale Machiavelli nel pomeriggio di martedì 8 ottobre. La copiosa pioggia di queste ultime ore ha probabilmente portato al crollo. La pianta si è adagiata sull’asfalto. Sono stati diversi automobilisti di passaggio a chiamare i vigili del fuoco. Allerta arancione in Toscana, la diretta Che sono intervenuti insieme alla Polizia Municipale, che ha regolato il traffico. Non si registrano feriti ma il crollo ha provocato qualche disagio al traffico. I vigili del fuoco hanno provveduto a sezionare la pianta, mentre il personale del Comune ha liberato l’asfalto dai detriti. Lanazione.it - Firenze, i disagi per il maltempo: cade un albero sul viale Machiavelli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Un grossoè caduto ainnel pomeriggio di martedì 8 ottobre. La copiosa pioggia di queste ultime ore ha probabilmente portato al crollo. La pianta si è adagiata sull’asfalto. Sono stati diversi automobilisti di passaggio a chiamare i vigili del fuoco. Allerta arancione in Toscana, la diretta Che sono intervenuti insieme alla Polizia Municipale, che ha regolato il traffico. Non si registrano feriti ma il crollo ha provocato qualcheo al traffico. I vigili del fuoco hanno provveduto a sezionare la pianta, mentre il personale del Comune ha liberato l’asfalto dai detriti.

