FdI ricorda le vittime del massacro di Hamas del 7 Ottobre | Il più grande sterminio dopo la seconda guerra mondiale

(Di martedì 8 ottobre 2024) «Il 7ha dimostrato cosa accadrebbe ai cittadini israeliani se non esistesse l’esercito, le sue forze di difesa, su quel territorio: se non ci fosse lo Stato di Israele con le forze armate, i cittadini israeliani verrebbero massacrati e stuprati. Ci sarebbe una pulizia etnica. Nonostante i fiumi di centinaia di miliardi spesi a Gaza dall’Occidente, anche dall’Italia, non sono riusciti a creare un minimo di clima di civiltà e umanità». Queste le parole di Edmondo Cirielli, Viceministro degli esteri per Fratelli d’Italia in occasione del convegno odierno nella Sala Koch del Senato, in ricordo delleisraeliane negli attacchi terroristici diil 7. Lucio Malan, da cui parte l’iniziativa del congresso odierno, ha precisato: «Siamo are il piùla».