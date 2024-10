Erbacce e incuria al cimitero. Contratto in bilico con il gestore (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Comune di Senna Lodigiana è pronto a stracciare il Contratto con la società che gestisce i servizi cimiteriali. L’appalto era stato aggiudicato appena un anno fa, nel maggio del 2023, a una cooperativa di Pavia ma ora il piccolo centro abitato della Bassa ha deciso di interrompere bruscamente il rapporto per "i ritardi, le gravi inadempienze e negligenze dell’impresa appaltatrice", così come citato testualmente nella contestazione. L’appalto sarebbe durato fino a giugno 2025 per poco meno di 20 mila euro. L’iter è stato dunque avviato quando il responsabile del procedimento municipale ha sollevato alla ditta, tramite una relazione dettagliata, tutta una serie di criticità e dunque, capitolato d’appalto alla mano, sembra proprio che le strade tra la ditta e il Comune debbano presto dividersi. Ilgiorno.it - Erbacce e incuria al cimitero. Contratto in bilico con il gestore Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Comune di Senna Lodigiana è pronto a stracciare ilcon la società che gestisce i servizi cimiteriali. L’appalto era stato aggiudicato appena un anno fa, nel maggio del 2023, a una cooperativa di Pavia ma ora il piccolo centro abitato della Bassa ha deciso di interrompere bruscamente il rapporto per "i ritardi, le gravi inadempienze e negligenze dell’impresa appaltatrice", così come citato testualmente nella contestazione. L’appalto sarebbe durato fino a giugno 2025 per poco meno di 20 mila euro. L’iter è stato dunque avviato quando il responsabile del procedimento municipale ha sollevato alla ditta, tramite una relazione dettagliata, tutta una serie di criticità e dunque, capitolato d’appalto alla mano, sembra proprio che le strade tra la ditta e il Comune debbano presto dividersi.

