Emergenza Juventus: anche Koopmeiners rischia lo stop, le alternative sulla trequarti (Di martedì 8 ottobre 2024) Da Koop a colpo il passo è stato più breve del previsto. E no: non è solo un gioco di lettere spostate, ma è una situazione da monitorare. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Da Koop a colpo il passo è stato più breve del previsto. E no: non è solo un gioco di lettere spostate, ma è una situazione da monitorare.

Bremer - infortunio choc e la Juventus scopre l'emergenza - Le fasce saranno blindate ma con pochi margini di movimento a destra (Savona) e sinistra (Cambiaso e Rouhi). Situazione preoccupante perché al mercato di gennaio mancano tre mesi, un periodo di tempo in cui la Juventus scenderà in campo almeno 12 volte in campionato e 4 in Champions League con ... (Panorama.it)