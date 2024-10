E' partita la campagna anti-influenzale. E c'è il vaccino contro la nuova variante covid (Di martedì 8 ottobre 2024) In Romagna è iniziata la somministrazione del vaccino antinfluenzale e ci sarà la possibilità di contestuale somministrazione del vaccino anti covid, contro la nuova variante Jn 1. Ausl Romagna fa sapere che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a Cesenatoday.it - E' partita la campagna anti-influenzale. E c'è il vaccino contro la nuova variante covid Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In Romagna è iniziata la somministrazione delnfluenzale e ci sarà la possibilità di contestuale somministrazione dellaJn 1. Ausl Romagna fa sapere che la vaccinazionenfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a

Un pipistrello morde un bambino e lo uccide : si era intrufolato nella sua camera da letto. I dottori : “I genitori non gli hanno fatto il vaccino antirabbico” - In quel momento non hanno visto segni di morsi o graffi e di conseguenza non hanno fatto al bambino un vaccino antirabbico”. Per la privacy non è stata resa nota l’età del bambino. A confermare la dinamiche “dell’omicidio” è stata la stessa polizia, come riporta la BBC. La malattia, che può ... (Ilfattoquotidiano.it)

Prima settimana di vaccino antinfluenzale in Lombardia : somministrate più dosi rispetto al 2023 - Moltiplicheremo l’impegno per la sensibilizzazione e offriremo una ancor maggiore e capillare offerta vaccinale, anche grazie a ulteriori iniziative di aperture straordinarie. 750, in aumento rispetto alle 4. Milano, 7 ottobre 2024 – Lombardi più disposti a sottoporsi al vaccino antinfluenzale ... (Ilgiorno.it)

Vaccino antinfluenzale : al via la campagna di vaccinazione - Dal 7 ottobre chi vuole vaccinarsi può rivolgersi al proprio medico, pediatra o farmacista per chiedere informazioni. . . Persone di qualunque età ricoverati. Chi ha diritto al vaccino gratis Soggetti di età pari o superiore a 60 anni. . Parte la campagna per la vaccinazione ... (Novaratoday.it)