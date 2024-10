Anteprima24.it - È di Palomonte l’attore che stasera debutterà su Rai 1 per il film “Nato il 6 ottobre”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ originario del comune didove risiede con la sua famiglia, Simone Gentile, giovane attore del cinema italiano, che questa serain prima serata su Rai 1 nelche celebra e racconta i 100 ani dalla nascita della radio. Un docuprodotto dal regista Pupi Avati e che verrà trasmesso questa sera in onda in prima serata alle 21.30 su Rai 1, dal titolo “il 6”. Unche, attraverso la storia di un bambinoil 61924 alle ore 21- nel giorno e nell’ora in cui la radio inizia le trasmissioni, ricostruisce la nascita della radio, seguendone i primi passi parallelamente a quelli di un bambino. Tra i protagonisti del, il giovane attore salernitano Simone Gentile.