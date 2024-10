"Dovrebbe stare attento". In carcere? No, ecco la terribile profezia sul comandate del Bayesian (Di martedì 8 ottobre 2024) Tanti, troppi, i misteri legati all'affondamento del Bayesian. A detta di tutti inaffondabile, il veliero è colato a picco nelle acque di Palermo in pochissimi secondi lo scorso agosto, causando la morte di ben sette persone. Eppure per Alex Orlowski le morti potrebbero non limitarsi a queste. Ospite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 7 ottobre di Quarta Repubblica, l'hacker si lascia andare a una preoccupante previsione. Pur premettendo di non voler fare "il complottista", Orlowski ammette: "Già delle persone sono morte, io credo che nel giro di un anno ne vedremo delle belle, anche il capitano Dovrebbe stare attento". E alla richiesta di chiarimenti da parte del conduttore, l'esperto informatico aggiunge: "Qualcosa sicuramente a quella barca è successo, ci sono dei testimoni". Liberoquotidiano.it - "Dovrebbe stare attento". In carcere? No, ecco la terribile profezia sul comandate del Bayesian Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tanti, troppi, i misteri legati all'affondamento del. A detta di tutti inaffondabile, il veliero è colato a picco nelle acque di Palermo in pochissimi secondi lo scorso agosto, causando la morte di ben sette persone. Eppure per Alex Orlowski le morti potrebbero non limitarsi a queste. Ospite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 7 ottobre di Quarta Repubblica, l'hacker si lascia andare a una preoccupante previsione. Pur premettendo di non voler fare "il complottista", Orlowski ammette: "Già delle persone sono morte, io credo che nel giro di un anno ne vedremo delle belle, anche il capitano". E alla richiesta di chiarimenti da parte del conduttore, l'esperto informatico aggiunge: "Qualcosa sicuramente a quella barca è successo, ci sono dei testimoni".

Ecco quanto dovrebbero costare Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra - Dalla Svizzera sono arrivati quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali di Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra L'articolo Ecco quanto dovrebbero costare Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Sinner positivo all’antidoping ma scagionato - il duro attacco di Kyrgios : “Ridicolo - dovrebbe stare fuori due anni. Crema per massaggi? Bella questa” - Sinner positivo all’antidoping ma scagionato, il duro attacco di Kyrgios Nick Kyrgios si scaglia contro Jannik Sinner, scagionato dopo essere risultato positivo all’antidoping a causa del Clostebol, una sostanza proibita. Il tennista australiano, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Ridicolo, ... (Tpi.it)