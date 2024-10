Sport.quotidiano.net - Di Carlo prova a ribaltare l’Ascoli. Qualche segnale nonostante il ko

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ascoli c’è ancora tanto da lavorare, ma il fattore che lascia ben sperare è quello legato all’aspetto nevoso. L’arrivo del tecnico Diuna scossa nella testa dei giocatori l’ha prodotta. A livello mentale quella scesa in campo contro il Pescara è stata una squadra apparsa rinvigorita dal punto di vista della cattiveria agonistica messa in campo. L’approccio avuto fin dal principio, dopo alcune settimane preoccupanti, è stato decisamente giusto. Al di là dei numerosi errori individuali commessi e sui quali ora ci sarà modo di intervenire per apportare le dovute correzioni del caso. Il Picchio di fatto ha ritrovato almeno quella grinta necessaria perre almeno a duellare contro ogni avversario. Anche al cospetto di quelli più temibili. Il Pescara sicuramente era uno di questi, così come nel prossimo turno in programma lo sarà la Ternana.