Conti ' Cattelan condurrà Sanremo Giovani e Dopofestival'

"Sarà Alessandro Cattelan a condurre i 5 appuntamenti di Sanremo Giovani a novembre e dicembre su Rai2 e i 4 del Dopofestival a febbraio su Rai1". Ad annunciarlo in diretta al Tg1 il direttore artistico Carlo Conti. Quest'anno il viaggio verso Sanremo per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent che andrà in scena in seconda serata su Rai2 dal 12 novembre al 10 dicembre fino alla finale di "Sanremo Giovani - Sarà Sanremo" del 18 dicembre, su Rai1. Cattelan poi a febbraio condurrà il "Dopofestival", che torna sugli schermi della rete ammiraglia dall'11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del festival. Cattelan accompagnerà i Giovani artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni.

