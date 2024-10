Confartigianato: "Teniamo alta l’attenzione sulla crisi del settore" (Di martedì 8 ottobre 2024) Maggiore attenzione sull’indotto dei colossi delle rinnovabili. È l’aspetto che Confartigianato Arezzo ha voluto mettere in risalto durante l’incontro tra le categorie economiche e produttive del Valdarno e la conferenza zonale dei sindaci. "Oltre ai temi su cui tutte le categorie convergono - ha spiegato il responsabile di zona Giacomo Magi - e che ci trovano sulla stessa lunghezza d’onda, abbiamo sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla crisi del settore delle energie rinnovabili. Attraverso il nostro presidente Daniele Beligni abbiamo ribadito alle istituzioni di tenere i riflettori puntati, oltre che sul comparto moda, sulle due multinazionali Abb e Fimer. In questa fase, infatti, sono le tantissime aziende dell’indotto che stanno andando avanti con molte difficoltà. Lanazione.it - Confartigianato: "Teniamo alta l’attenzione sulla crisi del settore" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Maggiore attenzione sull’indotto dei colossi delle rinnovabili. È l’aspetto cheArezzo ha voluto mettere in risalto durante l’incontro tra le categorie economiche e produttive del Valdarno e la conferenza zonale dei sindaci. "Oltre ai temi su cui tutte le categorie convergono - ha spiegato il responsabile di zona Giacomo Magi - e che ci trovanostessa lunghezza d’onda, abbiamo sottolineato la necessità di manteneredeldelle energie rinnovabili. Attraverso il nostro presidente Daniele Beligni abbiamo ribadito alle istituzioni di tenere i riflettori puntati, oltre che sul comparto moda, sulle due multinazionali Abb e Fimer. In questa fase, infatti, sono le tantissime aziende dell’indotto che stanno andando avanti con molte difficoltà.

