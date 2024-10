Claudio Simi eletto grazie ad un exploit di oltre 700 voti (Di martedì 8 ottobre 2024) Da Lucca e dalla Piana arriva un vento di aria nuova per il Consorzio 1 Toscana Nord: grazie ad un exploit da 700 voti, Claudio Simi risulta eletto nell’assemblea dell’Ente consortile. Simi era l’unico candidato di Lucca e correva nella lista “Ambiente, sicurezza e sviluppo” (risultata poi vincitrice). “Siamo partiti solo una manciata di settimane fa, insieme sui principi di cambiamento, unità , trasparenza e partecipazione. Il risultato è andato oltre ogni previsione: 700 persone si sono riconosciute sul nostro obiettivo comune di portare aria nuova al Consorzio 1 Toscana Nord", sottolinea Claudio Simi. Lanazione.it - Claudio Simi eletto grazie ad un exploit di oltre 700 voti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da Lucca e dalla Piana arriva un vento di aria nuova per il Consorzio 1 Toscana Nord:ad unda 700risultanell’assemblea dell’Ente consortile.era l’unico candidato di Lucca e correva nella lista “Ambiente, sicurezza e sviluppo” (risultata poi vincitrice). “Siamo partiti solo una manciata di settimane fa, insieme sui principi di cambiamento, unità , trasparenza e partecipazione. Il risultato è andatoogni previsione: 700 persone si sono riconosciute sul nostro obiettivo comune di portare aria nuova al Consorzio 1 Toscana Nord", sottolinea

