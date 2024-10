Chi è David Alonso, il nuovo fenomeno del Motomondiale che ha già fatto piangere Marc Marquez (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 18enne colombiano David Alonso si è appena laureato campione della Moto3 in una stagione che lo ha visto dominare e che lo ha consacrato come nuovo astro nascente del Motomondiale: a Motegi è riuscito anche a far piangere il suo mentore Marc Marquez. Fanpage.it - Chi è David Alonso, il nuovo fenomeno del Motomondiale che ha già fatto piangere Marc Marquez Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 18enne colombianosi è appena laureato campione della Moto3 in una stagione che lo ha visto dominare e che lo ha consacrato comeastro nascente del: a Motegi è riuscito anche a faril suo mentore

