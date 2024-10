Carabinieri "sfrattati", dal 15 ottobre chiude la caserma (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 15 ottobre la caserma dei Carabinieri di Castel Ivano, in Trentino, chiuderà. "A seguito del passaggio ad altra proprietà dello stabile che dal 1972 ospita la stazione dei Carabinieri, è stato chiesto all'Arma di lasciare l'immobile in quanto da destinare ad altri usi - informa il comando Trentotoday.it - Carabinieri "sfrattati", dal 15 ottobre chiude la caserma Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 15ladeidi Castel Ivano, in Trentino,rà. "A seguito del passaggio ad altra proprietà dello stabile che dal 1972 ospita la stazione dei, è stato chiesto all'Arma di lasciare l'immobile in quanto da destinare ad altri usi - informa il comando

Da ottobre il pulsante salva-medici. Si preme in caso di aggressione e scatta l’allarme a polizia e carabinieri - Ma vale pure per i medici che avranno uno "scudo" contro le aggressioni (verbali e fisiche), fenomeno sempre più diffuso,non solo in corsia. Servirà a unificare e canalizzare tutte le richieste per attività non urgenti, in un unico numero di intervento, ha sempre spiegato il direttore generale ... (Lanazione.it)