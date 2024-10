Oasport.it - Calcio, Daniel Maldini: “Mi voleva il Venezuela, ma ho voluto attendere”, Pisilli: “Porto avanti gli studi insieme al calcio”

(Di martedì 8 ottobre 2024)e Niccolòsono due tra i volti nuovi coinvolti da Luciano Spalletti in questa tornata delle Nazionali nella quale gli azzurri affronteranno Belgio e Israele in Nations League. Dopo l’Europeo continua il rinnovamento da parte del commissario tecnico, tramite alcuni giovani che si stanno mettendo in mostra in questo inizio di campionato.ha ammesso tutta l’emozione di arrivare a vestire la maglia azzurra dopo il nonno Cesare e il padre Paolo: “Sono molto orgoglioso. In passato sono stato contattato dal, ma ho preferito aspettare il momento giusto per essere qui. Credo ne sia valsa la pena. La mia famiglia mi è sempre stata vicina, abbiamo parlato però poco di questa convocazione. Mi fa un bell’effetto vedere qui le foto di mio padre e mio nonno, ma penso al ritiro e vivo giornata dopo giornata”.