Busto Garolfo ci riprova La radio riaccende i microfoni | Il nostro sogno riprende

Esordio in grande stile per Open Space, la web radio di Busto Garolfo. Nata la scorsa estate dall'intraprendenza di alcuni ragazzi, l'altro ieri, durante la fiera autunnale, i giovani disk jockey sono riusciti per la prima volta ad andare online per un pomeriggio intero raccontando di musica e non solo. Un'esperienza non isolata sul territorio bustese: nel 1976 già l'emittente Astroradio trasmetteva da un'aula dell'oratorio maschile di via Mazzini. Poco tempo dopo il trascolo in via IV Novembre e la chiusura a seguito di un pesante furto che fece sparire tutte le attrezzature. Allora come oggi a gestire l'emittente bustese un gruppo di studenti motivati dalla passione per la musica. L'avvento delle web radio ha facilitato la nascita di nuove emittenti che all'etere hanno sostituito la rete digitale.

