Baby pusher tenta di fuggire ad un posto di blocco | fermato a Positano

E' stato messo in manette ieri sera, un minore di Castellammare di Stabia che, tentando di fuggire ad un posto di blocco, a bordo del suo scooter, è stato fermato nella frazione Monteperturso di Positano. Perquisito, il 15enne è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina e 300 euro in

