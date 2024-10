Assolto da diverse accuse di abusi sessuali il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale di Braunschweig, in Germania, ha Assolto Christian Brückner, 47 anni, dalle accuse di stupro e abuso sessuale su minori. L’uomo, noto alle cronache per essere il principale sospettato nel caso della scomparsa di Madeleine McCann, è stato prosciolto da tre accuse di stupro aggravato e due di abusi su minori, slegate dal caso di Maddie, tutti reati che si sarebbero verificati in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Lettera43.it - Assolto da diverse accuse di abusi sessuali il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale di Braunschweig, in Germania, haChristian Brückner, 47 anni, dalledi stupro e abuso sessuale su minori. L’uomo, noto alle cronache per essere ilnel casodi Madeleine, è stato prosciolto da tredi stupro aggravato e due disu minori, slegate dal caso di, tutti reati che si sarebbero verificati in Portogallo tra il 2000 e il 2017.

