Apre a Roma Angry Monkey con uno scaffale di gin da record (Di martedì 8 ottobre 2024) Tre scimmiette, anzi quattro. Che, contrariamente alla simbologia orientale che ne fa un simbolo di distacco dai mali del mondo, vedono, sentono e parlano. E soprattutto bevono. Sono i simboli dell’Angry Monkey Bar che Apre oggi, 8 ottobre, a Roma, in zona piazza Bologna. E che si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti capitolini di quello che ormai possiamo definire inesorabilmente il cocktail del nuovo millennio: il Gin Tonic. Ventimila combinazioni Il bar che si trova ai numeri 56-58 di piazzale delle Province, in una zona tradizionalmente universitaria di ampie bevute, si propone di battere ogni record in termini di numero di referenze disponibili. Inizialmente ci saranno 500 etichette di gin provenienti da tutto il mondo, che con una cinquantina di acque toniche daranno vita a oltre 20mila possibili combinazioni nel bicchiere. Gamberorosso.it - Apre a Roma Angry Monkey con uno scaffale di gin da record Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tre scimmiette, anzi quattro. Che, contrariamente alla simbologia orientale che ne fa un simbolo di distacco dai mali del mondo, vedono, sentono e parlano. E soprattutto bevono. Sono i simboli dell’Bar cheoggi, 8 ottobre, a, in zona piazza Bologna. E che si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti capitolini di quello che ormai possiamo definire inesorabilmente il cocktail del nuovo millennio: il Gin Tonic. Ventimila combinazioni Il bar che si trova ai numeri 56-58 di piazzale delle Province, in una zona tradizionalmente universitaria di ampie bevute, si propone di battere ogniin termini di numero di referenze disponibili. Inizialmente ci saranno 500 etichette di gin provenienti da tutto il mondo, che con una cinquantina di acque toniche daranno vita a oltre 20mila possibili combinazioni nel bicchiere.

Riapre il ‘cornettaro’ più economico di Roma - gli utenti : ‘non ci fate scherzi con i prezzi’ - Tuttavia, la zona è considerata una tra le più care della Capitale e per tale motivo sono in tanti a credere che i prezzi tanto amati dell’antica pasticceria saranno rivoluzionati. La storica pasticceria è pronta ad aprire i battenti dopo un anno di pausa dovuto alla fine di locazione. I romani ... (Funweek.it)

Aruba apre il più grande data center a Roma. Ma al governo non interessa - Ripetuti come un tormentone estivo in molte occasioni. Un’infrastruttura avveniristica che, finalmente, dà uno slancio tecnologico e digitale anche al Centro-Sud. Data center Aruba, l’apertura a Roma (senza il governo) Dopo i due data center di Arezzo e quello, immenso, di Ponte San Pietro (in ... (Giornalettismo.com)

Roma - riapre la stazione metro Spagna. Cosa è cambiato - . In totale, sono stati cambiati 1. Roma, 3 ottobre 2024 – Dopo ottanta giorni, riaprirà domani la stazione della metro A di Spagna: si è conclusa infatti la prima fase dei lavori di restyling, quelli più invasivi e che erano incompatibili con il transito dei numerosi passeggeri che ogni giorno ... (Quotidiano.net)