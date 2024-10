Amanda Lecciso contro Helena Prestes, volano stracci dopo la puntata (Di martedì 8 ottobre 2024) Non solo la lite con Lorenzo Spolverato durante la pubblicità, Helena Prestes è stata al centro di uno scontro anche dopo la puntata del Grande Fratello. Amanda Lecciso delusa dalla nomination ricevuta dalla modella brasiliana, ha deciso di confrontarsi con lei e da quel momento sono volati stracci. su 55 c’è il litigio tra Helena e Amanda#GrandeFratellopic.twitter.com/dKVXs6cAgM — ?????.? (@iitslailaa) October 7, 2024 Amanda e Helena si stanno scannando. Sapevo che loro due si sarebbero prese per i capelli da ancora prima che entrassero. Devo salvarsi ognuna col 25%. #GrandeFratello pic.twitter.com/qzHxsXNe6t — Tiresia (@ilCassandro) October 7, 2024 Catfight tra Amanda Lecciso ed Helena Prestes. Biccy.it - Amanda Lecciso contro Helena Prestes, volano stracci dopo la puntata Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Non solo la lite con Lorenzo Spolverato durante la pubblicità,è stata al centro di uno sancheladel Grande Fratello.delusa dalla nomination ricevuta dalla modella brasiliana, ha deciso di confrontarsi con lei e da quel momento sono volati. su 55 c’è il litigio tra#GrandeFratellopic.twitter.com/dKVXs6cAgM — ?????.? (@iitslailaa) October 7, 2024si stanno scannando. Sapevo che loro due si sarebbero prese per i capelli da ancora prima che entrassero. Devo salvarsi ognuna col 25%. #GrandeFratello pic.twitter.com/qzHxsXNe6t — Tiresia (@ilCassandro) October 7, 2024 Catfight traed

