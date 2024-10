Altro rischio disordini a Roma: in piazza torna la minaccia dei Collettivi (Di martedì 8 ottobre 2024) «Sabotiamo il genocidio». Con questo slogan i movimenti pro Palestina preparano un'altra giornata di tensione a Roma. Questa volta, a scendere in piazza saranno i Collettivi studenteschi che per oggi pomeriggio hanno organizzato una manifestazione, non preavvisata, contro Cybertech Europe 2024 che si svolgerà al centro congressi La Nuvola nel quartiere Eur. Il forum sulla cybersicurezza, organizzato da Cybertech Global in partnership con Leonardo, ha attirato l'attenzione del mondo antagonista e pro Pal per la partecipazione di numerosi esperti internazionali, esponenti di governo, del mondo accademico ed economico provenienti dall'Italia e dal resto del mondo, tra i quali anche tre rappresentanti di imprese israeliane. I Collettivi si sono dati appuntamento alle 17 alla fermata metro Laurentina con l'obiettivo di arrivare in corteo proprio sotto la Nuvola. Iltempo.it - Altro rischio disordini a Roma: in piazza torna la minaccia dei Collettivi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) «Sabotiamo il genocidio». Con questo slogan i movimenti pro Palestina preparano un'altra giornata di tensione a. Questa volta, a scendere insaranno istudenteschi che per oggi pomeriggio hanno organizzato una manifestazione, non preavvisata, contro Cybertech Europe 2024 che si svolgerà al centro congressi La Nuvola nel quartiere Eur. Il forum sulla cybersicurezza, organizzato da Cybertech Global in partnership con Leonardo, ha attirato l'attenzione del mondo antagonista e pro Pal per la partecipazione di numerosi esperti internazionali, esponenti di governo, del mondo accademico ed economico provenienti dall'Italia e dal resto del mondo, tra i quali anche tre rappresentanti di imprese israeliane. Isi sono dati appuntamento alle 17 alla fermata metro Laurentina con l'obiettivo di arrivare in corteo proprio sotto la Nuvola.

Pertanto, l'area attorno alla Nuvola dove si svolgerà l'evento, a cui parteciperà anche l'ad di Leonardo ed ex ministro Roberto Cingolani, sarà super presidiata dalle forze dell'ordine.

