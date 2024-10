Agroalimentare dopo il sucesso al Malazè i prodotti tipici dei Campi Flegrei in vetrina al TTG di Rimini 

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Con i sette itinerari gastronomici gratuiti che hanno portato alla scoperta deie il seminario “Prefilloxhera“, organizzato da Ais Campania e Ais Sicilia, si è conclusa la XVII edizione di, ideata da Rosario Mattera e organizzata da “Active” con “APS” laboratorio di comunità e il supporto della Regione Campania. In: pesce azzurro, cozze, pomodoro cannellino, cicerchie, mandarini, limoni di Procida, Falanghina, Piedirosso flegreo. I percorsi saranno presentati da “Active” agli operatori turistici nazionali e internazionali che partecipano al TTG, la principale fiera turistica in Italia, in programma adal 9 all’11 ottobre .