Will Smith e Michael Bay lavoreranno di nuovo insieme sul set di Fast and Loose

L'attore Will Smith e il regista Michael Bay, dopo il successo di Bad Boys, collaboreranno nuovamente per un film prodotto per Netflix. Will Smith collaborerà nuovamente con il regista Michael Bay, con cui ha realizzato la saga di Bad Boys, in occasione di un nuovo action movie intitolato Fast and Loose. L'accordo non è ancora stato ufficializzato, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che il progetto dovrebbe essere il prossimo per le due star del cinema. Il nuovo progetto L'attore premio Oscar Will Smith, recentemente, ha rinunciato a recitare nel thriller Sugar Bandits di cui doveva essere uno degli interpreti principali. L'attore, quindi, ora avrebbe il tempo a disposizione per girare Fast and Loose. Al centro della trama ci sarà un uomo

