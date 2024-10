Anteprima24.it - VIDEO/ Un appartamento affittato a più persone: Paoloni beccato da ‘Le Iene’

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoProtagonista più al di fuori del campo che non con i guantoni. Il nome di Marcotorna e riempire le cronache italiane per fatti che non hanno nulla a che fare col calcio. L’ex portiere del Benevento, tra le altre, salito alla ribalta per la storia del calcioscommesse con una squalifica di cinque anni con assoluzione nel 2019 dalla giustizia penale e una successiva squalifica di 5 mesi per aver esercitato abusivamente l’attività di procuratore, ci ricasca nuovamente. Stavolta lo inchiodano le telecamere de ‘Lecon Filippo Roma che è stato contattato da alcuni cittadini di Civitavecchia per una questione legata a unche l’ex portiere ha deciso di affittare a più. E nessuno è mai entrato in casa nonostante la caparra versata.