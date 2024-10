Varese, GdF denuncia content creator falsamente residente in Svizzera (Di lunedì 7 ottobre 2024) I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito delle operazioni di contrasto all’evasione fiscale, hanno denunciato una content creator di contenuti per adulti – condivisi su una nota piattaforma web – totalmente sconosciuta al fisco. La donna, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari dichiarava poco più di 50 mila euro di ricavi, mentre secondo le piattaforme dove condivideva contenuti avrebbe ottenuto compensi per circa 1 milione e mezzo di euro negli anni 2021 e 2022. Inoltre, nei primi mesi del 2022 la content creator decideva di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole. Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I finanzieri del Comando Provinciale di, nell’ambito delle operazioni di contrasto all’evasione fiscale, hannoto unadi contenuti per adulti – condivisi su una nota piattaforma web – totalmente sconosciuta al fisco. La donna, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari dichiarava poco più di 50 mila euro di ricavi, mentre secondo le piattaforme dove condivideva contenuti avrebbe ottenuto compensi per circa 1 milione e mezzo di euro negli anni 2021 e 2022. Inoltre, nei primi mesi del 2022 ladecideva di spostare la propria residenza anagrafica inal fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole.

Lapresse.it - Varese, GdF denuncia content creator falsamente residente in Svizzera

