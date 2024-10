Lanazione.it - Un pomeriggio di consulenze gratuite sui disturbi specifici dell’apprendimento

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Undiper famiglie, scuole e studenti per conoscere i. L’appuntamento è in programma giovedì 10 ottobre al centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi che, in occasione della Settimana Internazionale della Dislessia 2024, porrà le professionalità e le esperienze della propria equipe a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare suquali dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia. Gli incontri saranno ospitati dagli ambulatori in via Chiarini 77, con orario dalle 14.00 alle 19.00, e saranno tenuti su prenotazione dalla dottoressa Francesca Allegria (psicologa e psicoterapeuta) e dalla dottoressa Paola Fornaini (neuropsicologa).