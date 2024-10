“Un affronto che non doveva permettersi”: Milan-Conte, ecco com’è andata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Napoli di Antonio Conte vola in classifica e aumentano i rimpianti per il Milan,che avrebbe potuto metterlo sotto contratto quando voleva Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Napoli di Antoniovola in classifica e aumentano i rimpianti per il,che avrebbe potuto metterlo sotto contratto quando voleva

Pianetamilan.it - “Un affronto che non doveva permettersi”: Milan-Conte, ecco com’è andata

Nato, Crosetto contesta la scelta di Stoltenberg: “Un affronto all’Italia” - . Articolo pubblicato lunedì 22 Luglio 2024, 13:01 Il ministro della Difesa, Guido Crosetto ci aveva creduto, ma poi la realtà ha disilluso l’aspettativa. segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha deciso di affidare alla Spagna il nuovo ruolo di inviato per il Fronte Sud e la replica ... (Leggi la notizia)

"Da Stoltenberg un affronto personale. Conte? Mi disgusta, non ho tempo per lui": ciclone Crosetto - "Un affronto personale". Tutto, ovviamente, sarà però subordinato alle elezioni americane di novembre. Ma si è mosso anche il ministro della Difesa in persona. Ci dirà 'difendetevi da soli'. Sono importanti le regole con cui gli Stati devono confrontarsi: se il diritto internazionale viene messo ... (Leggi la notizia)