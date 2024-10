Tpi.it - Teo Teocoli stupito dalla risposta di Adriano Celentano: “Basito e triste, Claudia Mori ha sconvolto tutto”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) TeodiContinua il botta ea distanza tra Teo: il comico e attore, infatti, si è dettoda quanto dichiarato dal cantante.nasce dalle parole dipronunciate nel corso del podcast Tintoria: “Eravamo grandi amici, da cinque anni però è finito: lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica, però che c***o abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché compie gli anni il giorno dell’Epifania, univa le due cose, abbiamo fatto sempre feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo”.