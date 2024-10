Lanazione.it - Superbonus 100, in Toscana solo il 5% degli immobili ne ha beneficiato

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – L’ufficio studi della Cgia stima che il cosiddetto110 abbia interessatoil 4 per cento del totalead uso abitativo presenti nel Paese. Inva meglio, con il 5,2 per cento di incidenza, ma è comunque una percentuale bassa. In dettaglio, al 31 agosto 2024 sono state depositate in38.220 asseverazioni, che riguardano quasi 733.500 edifici. Con questi numeri la regione si piazza quinta in Italia per ricorso al110, dopo Veneto, al primo posto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia. Con la Lombardia, però, laha in comune la percentuale di edifici ristrutturati con il110, ovvero il 5,2 per cento del totale.