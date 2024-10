“Sulla Consulta palese il conflitto d’interessi, Marini dovrebbe farsi da parte”: parla Zanella (Avs) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani il parlamento in seduta comune voterà per l’elezione di un giudice della Consulta. Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, cosa farà il vostro gruppo parlamentare? “Stiamo valutando insieme alle altre forze dell’opposizione, non essendo arrivato nessun invito da parte della maggioranza a svolgere un ragionamento comune, come impone la Costituzione quando si eleggono i giudici dell’Alta Corte. Ricordo che quel voto rappresenta un momento molto significativo della nostra democrazia costituzionale e la maggioranza qualificata indica la necessità di coinvolgimento anche della minoranza”. Lanotiziagiornale.it - “Sulla Consulta palese il conflitto d’interessi, Marini dovrebbe farsi da parte”: parla Zanella (Avs) Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani ilmento in seduta comune voterà per l’elezione di un giudice della. Luana, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, cosa farà il vostro gruppomentare? “Stiamo valutando insieme alle altre forze dell’opposizione, non essendo arrivato nessun invito dadella maggioranza a svolgere un ragionamento comune, come impone la Costituzione quando si eleggono i giudici dell’Alta Corte. Ricordo che quel voto rappresenta un momento molto significativo della nostra democrazia costituzionale e la maggioranza qualificata indica la necessità di coinvolgimento anche della minoranza”.

