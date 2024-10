Strage del 7 ottobre. Mattarella: Ferma condanna per il massacro. Ora cessate il fuoco (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro cittadini di Israele, ieri è intervenuto con una importante dichiarazione. Ha avuto parole di condanna per la Strage, ma ha chiesto anche il cessate il fuoco. «Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023». Così ha esordito il Capo dello Stato nella sua dichiarazione lasciata alla stampa. «A un anno di distanza, grande è la vicinanza e la solidarietà della Repubblica Italiana al popolo israeliano così ignobilmente colpito». Ha proseguito. Puntomagazine.it - Strage del 7 ottobre. Mattarella: Ferma condanna per il massacro. Ora cessate il fuoco Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro cittadini di Israele, ieri è intervenuto con una importante dichiarazione. Ha avuto parole diper la, ma ha chiesto anche ilil. «e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 72023». Così ha esordito il Capo dello Stato nella sua dichiarazione lasciata alla stampa. «A un anno di distanza, grande è la vicinanza e la solidarietà della Repubblica Italiana al popolo israeliano così ignobilmente colpito». Ha proseguito.

