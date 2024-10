Sonia Bruganelli «asfaltata» dopo Ballando con le Stelle: stoccata di Laura Freddi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella puntata di sabato scorso di Ballando con le Stelle (QUI la classifica) ne sono accadute di tutti i colori. Tra i vari argomenti degni di nota c'è stato uno scontro tra Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto. La donna, dopo aver ricevuto diverse critiche dal giudice, ha pronunciato una frase decisamente poco carina, che è stata molto criticata. Durante la messa in onda odierna de La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato diversi volti dello spettacolo i quali hanato proprio la seconda puntata di Ballando. Ebbene, tra i presenti c'erano anche Laura Freddi e Fabio Canino, i quali non hanno potuto fare a meno di pungere pesantemente la Bruganelli per il suo comportamento. Specie l'ex di Paolo Bonolis è stata davvero dura. La stoccata di Laura Freddi contro Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle Oggi a La Volta Buona si è parlato di Ballando con le Stelle. Tvpertutti.it - Sonia Bruganelli «asfaltata» dopo Ballando con le Stelle: stoccata di Laura Freddi Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella puntata di sabato scorso dicon le(QUI la classifica) ne sono accadute di tutti i colori. Tra i vari argomenti degni di nota c'è stato uno scontro trae Guillermo Mariotto. La donna,aver ricevuto diverse critiche dal giudice, ha pronunciato una frase decisamente poco carina, che è stata molto criticata. Durante la messa in onda odierna de La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato diversi volti dello spettacolo i quali hanato proprio la seconda puntata di. Ebbene, tra i presenti c'erano anchee Fabio Canino, i quali non hanno potuto fare a meno di pungere pesantemente laper il suo comportamento. Specie l'ex di Paolo Bonolis è stata davvero dura. Ladicontrocon leOggi a La Volta Buona si è parlato dicon le

