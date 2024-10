Smartworking: l'entusiasmo smarrito nelle riunioni in ciabatte (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo smart working (almeno quello permanente) mostra la corda. Le grandi aziende rivogliono i lavoratori «in presenza». E il Grillo è felice. Spegnete Zoom e rinfilatevi i pantaloni: lo smart working non tira più. Da quando Amazon ha annunciato che dal primo gennaio rivuole tutti in ufficio, le aziende hanno innestato la retromarcia, anzi la retrocamera: contrordine, compagni mutandari, non si può più lavorare dal salotto di casa. Niente più call con la moglie che si spoglia sullo sfondo, niente più Teams con il marito in boxer che vaga per casa, niente più telecamera lasciata accesa mentre si va in bagno o si amoreggia con il partner, pensando di aver chiuso il collegamento. Tocca tornare a timbrare il cartellino: basta dormicchiare sul divano, al massimo si ricomincia a dormicchiare sulla scrivania. Panorama.it - Smartworking: l'entusiasmo smarrito nelle riunioni in ciabatte Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo smart working (almeno quello permanente) mostra la corda. Le grandi aziende rivogliono i lavoratori «in presenza». E il Grillo è felice. Spegnete Zoom e rinfilatevi i pantaloni: lo smart working non tira più. Da quando Amazon ha annunciato che dal primo gennaio rivuole tutti in ufficio, le aziende hanno innestato la retromarcia, anzi la retrocamera: contrordine, compagni mutandari, non si può più lavorare dal salotto di casa. Niente più call con la moglie che si spoglia sullo sfondo, niente più Teams con il marito in boxer che vaga per casa, niente più telecamera lasciata accesa mentre si va in bagno o si amoreggia con il partner, pensando di aver chiuso il collegamento. Tocca tornare a timbrare il cartellino: basta dormicchiare sul divano, al massimo si ricomincia a dormicchiare sulla scrivania.

