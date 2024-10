Serie A 2024/2025, prossima giornata: calendario, programma, orari e tv ottava giornata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il programma dell’ottava giornata della Serie A 2024/25, che andrà in scena da sabato 19 a lunedì 21 ottobre. Si riparte dopo la sosta nazionali e s’infiamma la lotta per lo scudetto, ancora alle battute iniziali. Due i big match, vale a dire Juventus-Lazio e Roma-Inter, mentre il Napoli va in trasferta a Empoli e ha una ghiotta occasione per incrementare il vantaggio sulle inseguitrici. Gara cruciale anche per il Milan di Fonseca, che ospita a San Siro la sorpresa Udinese. Di seguito il programma completo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildell’della/25, che andrà in scena da sabato 19 a lunedì 21 ottobre. Si riparte dopo la sosta nazionali e s’infiamma la lotta per lo scudetto, ancora alle battute iniziali. Due i big match, vale a dire Juventus-Lazio e Roma-Inter, mentre il Napoli va in trasferta a Empoli e ha una ghiotta occasione per incrementare il vantaggio sulle inseguitrici. Gara cruciale anche per il Milan di Fonseca, che ospita a San Siro la sorpresa Udinese. Di seguito ilcompleto.

ASCOLTI SERIE A SESTA E SETTIMA GIORNATA : FIORENTINA-MILAN SVETTA - BENE L’INTER E IL NAPOLI - 500 unità per Como-Hellas Verona. 145 28 settembre 2024 Bologna-Atalanta 20:45-22:38 361. 546 5 ottobre 2024 Inter-Torino 20:45-22:40 605. 438 6 ottobre 2024 Monza-Roma 18:00-19:55 446. 706 6 ottobre 2024 Lazio-Empoli 15:02-16:59 189. 140. Data Partita Orario Telespettatori 4 ottobre ... (Bubinoblog)

In chiaroscuro la prima giornata di campionato di Serie A di tennis delle veronesi - La prima di campionato di serie A non è idilliaca per le veronesi. In A1 Falconeri At Verona scivola a Cagliari. Scaligero Sec un pari in casa che va stretto. Non inizia bene il campionato della Falconeri alla quale mancano i punti della colonna Moratelli, colei che lo scorso anno le aveva... (Veronasera.it)

Serie D 2024/2025 - la classifica del girone H aggiornata dopo la quinta giornata - Una vittoria e due pareggi: questo il bottino raccolto dalle squadre salentine nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone H, con la classifica che è cambiata dopo il posticipo Matera-Gravina giocatosi nel pomeriggio di oggi. Inizia a risalire la graduatoria l'Ugento, grazie al... (Lecceprima.it)