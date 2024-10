Sara Errani e Jasmine Paolini qualificate alle WTA Finals (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sara Errani e Jasmine Paolini riportano una coppia italiana alle WTA Finals dopo dieci anni. Le vincitrici dell’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono qualificate al torneo di Riyad che vedrà sfidarsi le migliori otto coppie del 2024. L’Italia torna ad avere una coppia di giocatrici in doppio alle WTA Finals dopo dieci anni. Sarà una prima volta per Paolini e un ritorno per Errani. Il duo azzurro occupa il terzo posto nella race con 5047 punti dietro solo a Ostapenko/Kichenok (5978) e Su-wei/Mertens (5131). Le italiane sono appena davanti a Dabrowski/Routcliffe (5037), anche loro artimeticamente qualificate. Al momento sono dentro anche le americane Dolehide/Krawczyk (4395), Melichar/Perez (3705), Hao-ching Chan/Kudermetova (3613) e Siniakova/Townsend (3221). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)riportano una coppia italianaWTAdopo dieci anni. Le vincitrici dell’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sonoal torneo di Riyad che vedrà sfidarsi le migliori otto coppie del 2024. L’Italia torna ad avere una coppia di giocatrici in doppioWTAdopo dieci anni. Sarà una prima volta pere un ritorno per. Il duo azzurro occupa il terzo posto nella race con 5047 punti dietro solo a Ostapenko/Kichenok (5978) e Su-wei/Mertens (5131). Le italiane sono appena davanti a Dabrowski/Routcliffe (5037), anche loro artimeticamente. Al momento sono dentro anche le americane Dolehide/Krawczyk (4395), Melichar/Perez (3705), Hao-ching Chan/Kudermetova (3613) e Siniakova/Townsend (3221).

Sara Errani e Jasmine Paolini qualificate per le WTA Finals di doppio! Decisivo il trionfo a Pechino - Oltre alle coppie che occupano le prime tre posizioni della Race, staccano infatti il biglietto per la capitale saudita anche Dabrowski/Routliffe (quarte in classifica) e Siniakova/Townsend (ottave, ma ammesse già oggi per aver vinto uno Slam in stagione). Sara Errani e Jasmine Paolini, grazie ai ... (Oasport.it)

Bagni di Lucca festeggia ancora con Jasmine Paolini : vittoria a Pechino nel doppio con Errani - . Abbiamo perso molti punti decisivi anche se siamo riuscite a vincere in due set, quindi siamo molto, molto felici per questo successo", dice Paolini. "Oggi credo che abbiamo giocato davvero una buona partita. Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l'oro olimpico di ... (Lanazione.it)

Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Pechino e si qualificano alle WTA Finals - . Hanno messo a segno l’82% delle prime di servizio, hanno portato a casa il 52% dei punti sul primo servizio e il 60% di quelli sul secondo. In totale hanno vinto 65 punti (contro i 51 delle avversarie), 32 dei quali al servizio. Era da otto anni che una tennista azzurra non calcava il campo ... (Sport.quotidiano.net)