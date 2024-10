Formiche.net - Sanzioni Usa alla rete pro Hamas in Italia. Ecco le conseguenze

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Office of Foreign Assets Control del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato oggi, giorno del primo anniversario dstrage diin Israele, nuovenei confronti di tre persone e diverse entità legali coinvolte in attività dedite al finanziamento del movimento islamista palestinese. Tra loro c’è l’architetto palestinese, con base a Genova, Mohammad Hannoun, “membro diin”, con la sua Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, “che dice di raccogliere fondi per scopi umanitari, ma in realtà aiuta a finanziare l’ala militare di”, si legge in una nota.