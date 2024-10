Roma i volontari Vigiles-Fipsas in azione a piazza del Popolo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024- Nelle ultime settimane infatti idell’associ, muniti di decreto prefettizio di guardia zoofila con funzioni di pubblico ufficiale e polizia giudiziaria, hanno effettuato una serie di controlli verifiche sulla conformità della conduzione degli animali in luogo pubblico nelle zone più frequentate dalla città. Ieri mattina in particolare hanno controllatodelche ospitava il mercatino della memoria come ogni prima domenica del mese: nella folla sono state controllate una trentina di persone che passeggiavano in compagnia dei loro cani ed hanno prodotto diverse ammonizioni per condotta inadeguata. La maggior parte dei proprietari non erano in regola con l’utilizzo del guinzaglio, che la legge prevede non sia più lungo di un metro e mezzo.