Responsabilità e cause del 7 ottobre. L'analisi di D'Anna

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Se, come sostiene lo scrittore Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez, tutti gli esseri umani hanno tre vite: pubblica, privata e segreta, i governi e gli apparati statali hanno una inconfessabile molteplicità esistenziale. Non si spiegano altrimenti gli anni luce di differenza fra uno dei più grandi successi dell’intelligence israeliana e contemporaneamente del più catastrofico e tragico fallimento degli stessi servizi segreti di Gerusalemme. Il Mossad, il servizio segreto israeliano con funzioni di spionaggio e controspionaggio, e lo Shin Beth, che si occupa della sicurezza interna, sono stati protagonisti di eventi talmente contrastanti fra di loro da suscitare più di un interrogativo e un’infinità di polemiche.