Secoloditalia.it - Renzi dà i numeri al lotto per attaccare la Meloni, “Pagella politica” smaschera le sue fake news

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Non c’è due senza tre, e quando si tratta di Matteo, le cadute rovinose nei dati sembrano ormai una costante. Dopo aver copiato il buon vecchio Donald Trump nelle sue grafiche social, il leader di Italia Viva ha voluto prendersela con la premier, accusandola di essere responsabile dell’aumento dei prezzi. Carne, olio, pane, latte e caffè, tutti rincarati a suo dire. E come lo dimostra? Con i. Peccato che siano tutti sbagliati. La provincia di Roma, l’ombelico del mondo? Perpare di sìha tirato fuori i dati dall’Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con grande enfasi, ma c’è un dettaglio che gli è sfuggito (o che furbescamente ha omesso), e non ce ne meravigliamo: queiriguardano solo la provincia di Roma.