“Puff Daddy mi ha dato un milione di dollari per ammazzare Tupac Shakur”: la famiglia del rapper scaglia gli avvocati contro il magnate dell’hip hop (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nell’ambito del perimetro giudiziario in cui è coinvolto Puff Daddy in carcere per associazione a delinquere, favoreggiamento della prostituzione e traffico sessuale. La famiglia di Tupac Shakur ha ingaggiato il famoso Alex Spiro, per indagare su eventuali collegamenti tra l’ex magante dell’hip hop e l’omicidio del rapper. A riferirlo è Rolling Stone. “La notizia segue le voci secondo cui gli eredi del defunto rapper di Los Angeles avrebbero assunto una squadra di investigatori – si legge – per accertare se il fondatore della Bad Boy Entertainment fosse coinvolto nella sua morte.Un rappresentante di Combs non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, ma Diddy in passato ha negato categoricamente qualsiasi suo coinvolgimento”. Shakur è stato ucciso, a soli 25 anni nel 1996, in mezzo ad una faida faida hip-hop tra East Coast e West Coast. Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi ha dato un milione di dollari per ammazzare Tupac Shakur”: la famiglia del rapper scaglia gli avvocati contro il magnate dell’hip hop Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nell’ambito del perimetro giudiziario in cui è coinvoltoin carcere per associazione a delinquere, favoreggiamento della prostituzione e traffico sessuale. Ladiha ingaggiato il famoso Alex Spiro, per indagare su eventuali collegamenti tra l’ex magantehop e l’omicidio del. A riferirlo è Rolling Stone. “La notizia segue le voci secondo cui gli eredi del defuntodi Los Angeles avrebbero assunto una squadra di investigatori – si legge – per accertare se il fonre della Bad Boy Entertainment fosse coinvolto nella sua morte.Un rappresentante di Combs non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, ma Diddy in passato ha negato categoricamente qualsiasi suo coinvolgimento”.è stato ucciso, a soli 25 anni nel 1996, in mezzo ad una faida faida hip-hop tra East Coast e West Coast.

