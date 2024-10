Preso con 3 chili di cocaina, il narcotrafficante resta in carcere (Di lunedì 7 ottobre 2024) Interrogatorio in carcere questa mattina per il 33enne arrestato venerdì a Sabaudia dagli agenti della Squadra mobile perchè trovato in possesso di quasi tre chili di cocaina "brandizzati", riportanti il marchio Rolex, la nota marca di orologi di lusso. L'uomo, assistito dall'avvocato Campilongo Latinatoday.it - Preso con 3 chili di cocaina, il narcotrafficante resta in carcere Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Interrogatorio inquesta mattina per il 33enne arto venerdì a Sabaudia dagli agenti della Squadra mobile perchè trovato in possesso di quasi tredi"brandizzati", riportanti il marchio Rolex, la nota marca di orologi di lusso. L'uomo, assistito dall'avvocato Campilongo

