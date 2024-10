Poste Italiane, arriva il nuovo buono fruttifero Premium: rendimento annuo del 3% (Di lunedì 7 ottobre 2024) Libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali continuano a essere tra le forme di risparmio più amate in provincia di Reggio Calabria. Tra le varie soluzioni di investimento, l’ultima novità è rappresentata dal buono Premium.Emesso solo in forma dematerializzata da Cassa depositi e Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali continuano a essere tra le forme di risparmio più amate in provincia di Reggio Calabria. Tra le varie soluzioni di investimento, l’ultima novità è rappresentata dal.Emesso solo in forma dematerializzata da Cassa depositi e

