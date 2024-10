Pisa, oggi l'iniziativa con le scuole per ricordare don Fiore Menguzzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 5 ottobre 2024 - Nella giornata di oggi l’amministrazione comunale di Pisa, insieme al consiglio regionale della Toscana e alla provincia di Pisa, ricordano l’80° anniversario dell’uccisione a Mulina di Stazzema per mano dei nazisti di Don Fiore Menguzzo e dei suoi familiari. Alle 10.30 in sala delle Baleari si terrà il convegno “Don Fiore Menguzzo, medaglia d’oro al valore civile, prete Pisano e buon pastore del gregge di Mulina di Stazzema” alla presenza del sindaco Michele Conti, del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori, dell’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, dello storico dell’Università di Pisa Gianluca Fulvetti e di Marco De Paolis, procuratore generale militare alla Corte d’Appello di Roma. Al convegno saranno presenti gli alunni dell’istituto comprensivo Toniolo. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Nella giornata dil’amministrazione comunale di, insieme al consiglio regionale della Toscana e alla provincia di, ricordano l’80° anniversario dell’uccisione a Mulina di Stazzema per mano dei nazisti di Done dei suoi familiari. Alle 10.30 in sala delle Baleari si terrà il convegno “Don, medaglia d’oro al valore civile, preteno e buon pastore del gregge di Mulina di Stazzema” alla presenza del sindaco Michele Conti, del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del presidente della provincia diMassimiliano Angori, dell’arcivescovo diGiovanni Paolo Benotto, dello storico dell’Università diGianluca Fulvetti e di Marco De Paolis, procuratore generale militare alla Corte d’Appello di Roma. Al convegno saranno presenti gli alunni dell’istituto comprensivo Toniolo.

Lanazione.it - Pisa, oggi l'iniziativa con le scuole per ricordare don Fiore Menguzzo

Feralpisalò-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Feralpisalò-Albinoleffe, match valido per l’ottava giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Feralpisalò-Albinoleffe: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 7 ottobre alle ore 20. . ... (Leggi la notizia)

Oggi il Pisaurum apre la stagione. A Forlimpopoli una nuova ’vita’ - I ragazzi allenati da Contigiani hanno affrontato queste settimane di avvicinamento al debutto stagionale con amichevoli di ottimo livello come quelle con il Loreto e la Goldengas Senigallia, formazioni di B Interregionale, utili per abituare un gruppo nuovo a giocare insieme ad alto livello. Il ... (Leggi la notizia)

Pisa-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - . La partita andrà in scena nella giornata di sabato 5 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. La squadra nerazzurra di Filippo Inzaghi vuole immediatamente cancellare la sconfitta della scorsa settimana rimediata ... (Leggi la notizia)