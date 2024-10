Ilgiorno.it - Parabiago, la mantide Adilma Pereiro ora parla: “La morte di Fabio Ravasio? Colpa di un uomo ossessionato da me”

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Scarica le responsabilità verso l’amante e rifiuta di essere dipinta come una sacerdotessa di magia nera. Indiscrezioni emergono dall’interrogatorio diPereira Carneiro, 49enne brasiliana accusata di essere la mente dietro l’omicidio del compagno. Dopo che, durante l’interrogatorio di garanzia, la donna aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ieri in Procura avrebbe invece scaricato le sue responsabilità. "Non c’entro nulla” La donna ha sostenuto di essere estranea ai fatti, dando laad altri, nello specifico Massimo Ferretti, per gli inquirenti suo amante, con il quale lei nega di aver avuto una relazione ma che anzi accusa di essereda lei. Una ricostruzione, questa, che riflette le dichiarazioni fatte da Igor Benedito, il figlio 26enne di