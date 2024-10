Tvzap.it - Occhi azzurri come papà e lo stile della mamma: Vittoria di Savoia è cresciuta. Le foto con Emanuele incantano tutti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Social.Filiberto di, com’è oggi la figlia: leFiliberto di, figlio di Vittorioe di Marina Doria, è conosciuto in Italia, oltre che per il suo ruolo “politico e storico” anche per aver preso parte a diversi programmi tv, tra cui Amici di Maria De Filippi.Filiberto e Clotilde Courau si sono sposato il 25 settembre 2003 e hanno avuto due figlie:, l’erede ad un trono italiano che non c’è, e Luisa. In queste ore sui social sono comparse delledicon la sua primogenita, i due si somigliano moltissimo.