Non fatevi ingannare dalle apparenze: storia del prosciutto (buonissimo) venduto nelle vaschette di plastica

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Si chiama semplicemente Nostrano, lo produce Sagem con il marchio Rosa dell'Angelo ed è stato il miglior ilcotto in vaschetta assaggiato in un nostro recente blind test dedicato a questo tipo di salume. Un cotto di alto profilo, un fuoriclasse per tipo di materia prima, produzione e prestazioni gustative, che ha preso talmente le distanze dai competitor in lizza, staccandoli di una decina di punti, da meritare uno spazio a parte fuori dalla classifica dei prosciutti cotti in vaschetta in vendita nei supermercati. Faccia verace, profumo e aromi delicati, dolci e caratteristici di buona carne cotta, accenti vegetali e balsamici, un buon grasso preciso, un gusto dolce e una struttura “di sostanza” che si lascia masticare: impossibile trovare un prodotto così tra quelli industriali.