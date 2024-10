Nba | LeBron James e suo figlio Bronny per la prima volta in campo insieme in pre-season

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per lanella storia della Nba padre escendono in. È successo stanotte nella seconda partita della pre-dei Los Angeles Lakers, perso 118-114 contro i Phoenix Suns: per qualche minuto infatti hanno giocato contemporaneamentee suo. “Siamo usciti da un timeout e ci siamo ritrovati lì, uno accanto all’altro. L’ho guardato ed era come in Matrix o qualcosa del genere. Sembrava irreale, ma è stato incredibile. È fantastico per entrambi e per la nostra famiglia ancora di più. È un momento che non dimenticherò mai“, ha detto a fine partita King. The father-son duo share the court for the first time together! pic.twitter.com/93hC7k64gK — NBA (@NBA) October 7, 2024 Nba:e suoper lainin pre-SportFace.