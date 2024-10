Milano-Cortina, l’Ai per l’antimafia sulle opere (Di lunedì 7 ottobre 2024) La prevenzione antimafia per i Giochi di Cortina 2026 avrà per alleato anche l’intelligenza artificiale. Simico, l’azienda incaricata dei lavori alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha lanciato un’applicazione intelligente che consente di controllare in tempo reale lo stato di avanzamento dei cantieri, esplorando la rispettiva area geografica, e ottenendo dati dettagliati, documenti, tabelle e grafici. L’iniziativa, Milano-Cortina, l’Ai per l’antimafia sulle opere L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La prevenzione antimafia per i Giochi di2026 avrà per alleato anche l’intelligenza artificiale. Simico, l’azienda incaricata dei lavori alle Olimpiadi di, ha lanciato un’applicazione intelligente che consente di controllare in tempo reale lo stato di avanzamento dei cantieri, esplorando la rispettiva area geografica, e ottenendo dati dettagliati, documenti, tabelle e grafici. L’iniziativa,perL'Identità.

